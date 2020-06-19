В США экранизируют серию книг Кэтрин Эпплгейт «Аниморфы»

В США снимут полнометражный фильм, основанный на серии фантастических книг Кэтрин Эпплгейт «Аниморфы».

Как отмечает THR, это будет первая полнометражная экранизация произведений американской писательницы (уже существует одноимённый сериал). Производством ленты займутся Scholastic Entertainment и Picturestart. Руководить разработкой сценария будут Ройз Риз Дэрби и Кэйтлин Фридман.

Scholastic также планирует выпустить комиксы по мотивам «Аниморфов». Первую книгу серии для такого формата уже адаптировал номинант на премию Айснера (Премии индустрии комиксов имени Уилла Айснера) Крис Джин.

В цикл «Аниморфы» вошли 54 книги, опубликованные в период с 1996 по 2001 год. В сумме они были проданы в количестве более 35 млн экземпляров.

В центре сюжета — пятеро подростков, способных превращаться в любое животное, к которому они прикоснутся. Герои используют свои силы для борьбы со вторгнувшимися на Землю инопланетянами.

Ранее стало известно, что режиссёр Кирилл Серебренников снимет сериал про Андрея Тарковского.