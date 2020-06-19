В США экранизируют серию книг Кэтрин Эпплгейт «Аниморфы»
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Как отмечает THR, это будет первая полнометражная экранизация произведений американской писательницы (уже существует одноимённый сериал). Производством ленты займутся Scholastic Entertainment и Picturestart. Руководить разработкой сценария будут Ройз Риз Дэрби и Кэйтлин Фридман.
Scholastic также планирует выпустить комиксы по мотивам «Аниморфов». Первую книгу серии для такого формата уже адаптировал номинант на премию Айснера (Премии индустрии комиксов имени Уилла Айснера) Крис Джин.
В цикл «Аниморфы» вошли 54 книги, опубликованные в период с 1996 по 2001 год. В сумме они были проданы в количестве более 35 млн экземпляров.
В центре сюжета — пятеро подростков, способных превращаться в любое животное, к которому они прикоснутся. Герои используют свои силы для борьбы со вторгнувшимися на Землю инопланетянами.
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