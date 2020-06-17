Серебренников снимет сериал о Тарковском

Кирилл Серебренников снимет сериал о режиссёре Андрее Тарковском.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на продюсера Илью Стюарта.

«Андрей Тарковский и его шедевры оказали огромное влияние на мировое кино и продолжают быть источником бесконечного вдохновения для кинематографистов всех поколений», — сказал Стюарт.

Автором сценария выступит сам Серебренников. Для него это будет первый опыт работы в таком формате, как и для компании Hype Film, которую возглавляет Стюарт.

Ранее актёр Кузьма Сапрыкин в беседе с изданием «Дни.ру» рассказал о сериале «Проект «Анна Николаевна».