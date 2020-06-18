Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Башкирии

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Синоптики предупредили о резком ухудшении погодных условий в Башкирии.
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Башкирии
  • Pixabay

Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу, погода ухудшится в пятницу, 19 июня, в первую очередь в ряде северо-восточных и горных районов. Возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0…-2 °С.

В отдельных южных и восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor рассказал о погоде в выходные.

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