Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Башкирии

Синоптики предупредили о резком ухудшении погодных условий в Башкирии.

Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу, погода ухудшится в пятницу, 19 июня, в первую очередь в ряде северо-восточных и горных районов. Возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0…-2 °С.

В отдельных южных и восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor рассказал о погоде в выходные.