Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в выходные

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в выходные.
Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в выходные
  • РИА Новости

«Аномальных холодов не будет, но похолодает уже в субботу. Сегодня у нас самый жаркий день, сегодня, в ночь на пятницу, пройдёт атмосферный фронт, который снимет вот эту тёплую воздушную массу», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, в субботу ожидается до +20 °С.

Как отметил Колесов, погоду станет определять антициклон, который приходит с севера.

«Осадки прекратятся, будет солнечно, примерно как было несколько дней назад, на прошлой неделе», — добавил он.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Симферополе 16 июня выпала половина месячной нормы осадков.

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