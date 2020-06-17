Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что в Симферополе 16 июня выпала половина месячной нормы осадков.

«В Симферополе выпало 30 мм осадков. Потоки воды текли по улицам города, и уровень Салгира поднялся», — отметила Любецкая в беседе с агентством «Крыминформ».

По словам специалиста, сильные осадки в прошедшие сутки прошли на всей территории Крыма. Из-за ливня оказались подтопленными несколько районов республики.

По прогнозам синоптика, до середины следующей недели и в выходные дни погода будет носить неустойчивый характер: ожидаются кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15—20 м/с.

В то же время газета «Известия» со ссылкой на сайт Главного управления МЧС по Республике Крым сообщала, что в результате осадков дождевыми стоками с полей оказались подтоплены приусадебные участки в селе Ковыльное.

На данный момент организованы работы по откачке воды и обустройству отводного канала.

Отмечается, что угрозы дальнейшего подтопления нет, обстановку контролируют специалисты ведомства.