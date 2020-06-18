В КФУ предупредили о пике активности комаров в Казани

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Кандидат биологических наук, доцент Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев рассказал, что пик активности комаров в Казани ожидается в конце июня.
В КФУ предупредили о пике активности комаров в Казани
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Реальное время».

По его словам, в столице Татарстана можно встретить два вида комаров: комара-пискуна и малярийного комара. 

«Аномальной активности, численности комаров нет, ситуация улучшится примерно к июлю», — цитирует эксперта пресс-служба КФУ.

Шулаев уточнил, что в городах комары чаще всего размножаются в подвалах домов из-за оптимальной температуры и влажности.

Учёный добавил, что комары могут быть переносчиками заболеваний, но этот риск минимален.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Елена Кардонова в беседе с ФАН назвала регионы с самой неблагополучной ситуацией с клещами.

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