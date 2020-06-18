«Парк ремёсел» на ВДНХ отметит день рождения серией мастер-классов

«Парк ремёсел» на ВДНХ в свой день рождения проведёт в прямом эфире бесплатные занятия.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Заммэра столицы Наталья Сергунина напомнила, что новая выставочная зона на территории ВДНХ открылась в 2016 году.

«Он объединяет функции коворкинга и творческого пространства: здесь работают художественные и ремесленные мастерские, проводятся образовательные и тематические программы. За четыре года в парке прошли более пяти тысяч мастер-классов и десятки праздников», — подчеркнула Сергунина.

Онлайн-программа стартует 18 июня c мастер-класса школы сыроделия, затем пройдёт занятие мастерской фарфора, после чего флористы покажут, как собирать красивые букеты, а в завершение дизайнер продемонстрирует несложную технику окрашивания тканей.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», «Сочи Парк» начал работать в прогулочном режиме.