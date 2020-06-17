Mail.ru Group и «ВКонтакте» соединят свои экосистемы общей учётной записью

Короткая ссылка
Mail.ru Group и социальная сеть «ВКонтакте» соединят свои экосистемы общей учётной записью. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
Mail.ru Group и «ВКонтакте» соединят свои экосистемы общей учётной записью
  • globallookpress.com

В социальной сети «ВКонтакте» рассказали, что заходить в сервисы Mail.ru Group можно будет с помощью единой учётной записи VK Connect, которая создана на базе технологий соцсети, но использовать её можно и без профиля во «ВКонтакте».

Отмечается, что благодаря VK Connect станет проще управлять данными в разных приложениях и на сайтах, а расширенные настройки безопасности повысят уровень защиты информации.

Ранее соцсеть «ВКонтакте» запустила технологию распознавания голосовых сообщений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить