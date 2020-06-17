Mail.ru Group и «ВКонтакте» соединят свои экосистемы общей учётной записью

Mail.ru Group и социальная сеть «ВКонтакте» соединят свои экосистемы общей учётной записью. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

В социальной сети «ВКонтакте» рассказали, что заходить в сервисы Mail.ru Group можно будет с помощью единой учётной записи VK Connect, которая создана на базе технологий соцсети, но использовать её можно и без профиля во «ВКонтакте».

Отмечается, что благодаря VK Connect станет проще управлять данными в разных приложениях и на сайтах, а расширенные настройки безопасности повысят уровень защиты информации.

Ранее соцсеть «ВКонтакте» запустила технологию распознавания голосовых сообщений.