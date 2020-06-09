«ВКонтакте» запустила технологию распознавания голосовых сообщений

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Социальная сеть «ВКонтакте» запустила технологию распознавания аудиосообщений, благодаря которой пользователи смогут читать расшифрованные голосовые сообщения. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«ВКонтакте» запустила технологию распознавания голосовых сообщений
  • vk.com

Как отметили в пресс-службе соцсети, для распознавания речи используется нейросеть, которая позволяет учитывать высокую нагрузку платформы, а также русскоязычный сленг и сложные условия записи.

Данная функция доступна как для полученных, так и отправленных аудиосообщений длительностью до 30 секунд. 

Кроме того, новая функция позволит вернуться к нужной информации в переписке: аудиосообщения можно находить при помощи поиска по тексту.

Ранее «ВКонтакте» запустила новый сервис «Клипы».

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