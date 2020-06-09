«ВКонтакте» запустила технологию распознавания голосовых сообщений
- vk.com
Как отметили в пресс-службе соцсети, для распознавания речи используется нейросеть, которая позволяет учитывать высокую нагрузку платформы, а также русскоязычный сленг и сложные условия записи.
Данная функция доступна как для полученных, так и отправленных аудиосообщений длительностью до 30 секунд.
Кроме того, новая функция позволит вернуться к нужной информации в переписке: аудиосообщения можно находить при помощи поиска по тексту.
Ранее «ВКонтакте» запустила новый сервис «Клипы».