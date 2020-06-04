«ВКонтакте» запустила новый сервис «Клипы»
- vk.com
«Клипы» — это бесконечная лента коротких вертикальных видео на разные темы: от развлечений до образования.
Отмечается, что с помощью инструментов сервиса любой пользователь «ВКонтакте» без специальных навыков и дорогостоящей техники сможет создавать контент на уровне, близком к профессиональному.
В соцсети рассказали, что одной из ключевых особенностей съёмки клипов является управление с помощью AR-механик. Начать запись ролика или включить эффект можно будет специальными жестами.
Ранее сообщалось, что трансляции крупнейшего семидневного онлайн-фестиваля 2020 года VK Fest собрали 280 млн просмотров.