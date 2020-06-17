Народный артист СССР, Герой Труда, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин прокомментировал ситуацию с пандемией.

«Главное, чтобы страшная болезнь ушла, отступила. В зрителях я уверен, думаю, не подведут. Важно, чтобы театр оправдал их доверие и надежды», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, в Малом театре всё готово к новому сезону, есть несколько готовых спектаклей, в том числе «Рождество в доме Купьелло» Эдуардо де Филиппо и «Большая тройка (Ялта-45)» Лукаса Свенссона.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.