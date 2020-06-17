Синоптик сообщил о похолодании в конце недели в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в воскресенье прогнозируется похолодание, передаёт ТАСС.

«Заметное похолодание сразу градусов на 8—10. Мы прогнозируем, что температура будет в диапазоне 18—23 °С. После 27—31 °С — это понижение ощутимое», — сообщил синоптик.

По словам Вильфанда, похолодание будет связано с перемещением холодного фронта. Кроме того, уже в субботу начнутся заметные предфронтальные дожди.

Ранее «Юга.ру» сообщало, что ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение — в регионе ожидается ухудшение погоды с 17 по 19 июня.