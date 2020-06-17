Синоптик сообщил о похолодании в конце недели в Москве

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в воскресенье прогнозируется похолодание, передаёт ТАСС.
Синоптик сообщил о похолодании в конце недели в Москве
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«Заметное похолодание сразу градусов на 8—10. Мы прогнозируем, что температура будет в диапазоне 18—23 °С. После 27—31 °С — это понижение ощутимое», — сообщил синоптик.

По словам Вильфанда, похолодание будет связано с перемещением холодного фронта. Кроме того, уже в субботу начнутся заметные предфронтальные дожди.

Ранее «Юга.ру» сообщало, что ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение — в регионе ожидается ухудшение погоды с 17 по 19 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить