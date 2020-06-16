Спасатели предупредили о шквалистом усилении ветра в Краснодарском крае

Короткая ссылка
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение — в регионе ожидается ухудшение погоды с 17 по 19 июня.
Спасатели предупредили о шквалистом усилении ветра в Краснодарском крае
  • Pixabay

Об этом сообщают «Юга.ру».

На Кубани (кроме Сочи) возможны сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Есть вероятность возникновения ЧС.

В пресс-службе краевого ГУ МВД России призвали оставаться дома и следить за состоянием отопительной и осветительной систем. Не следует подходить к деревьям и высотным объектам.

Ранее «Реальное время» сообщало, что спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Татарстане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить