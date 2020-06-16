Спасатели предупредили о шквалистом усилении ветра в Краснодарском крае

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение — в регионе ожидается ухудшение погоды с 17 по 19 июня.

Об этом сообщают «Юга.ру».

На Кубани (кроме Сочи) возможны сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Есть вероятность возникновения ЧС.

В пресс-службе краевого ГУ МВД России призвали оставаться дома и следить за состоянием отопительной и осветительной систем. Не следует подходить к деревьям и высотным объектам.

Ранее «Реальное время» сообщало, что спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Татарстане.