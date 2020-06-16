В ЯНАО рассказали о ситуации с лесными пожарами

В Ямало-Ненецком округе (ЯНАО) рассказали о ситуации с лесными пожарами.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«На сегодняшний день в округе зарегистрировано 24 природных пожара на площади 1136,5 га», — заявили в пресс-службе ведомства.

По информации федеральной Авиалесоохраны, на 00:00 16 июня в регионе нет новых очагов возгорания.

Общая группировка сил и средств МЧС по тушению лесных пожаров — 638 человек и 96 единиц техники. Создан оперативный штаб. Мониторинг с воздуха осуществляют суда малой авиации.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что в Севастополе продлили особый противопожарный режим.