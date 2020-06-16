Сахалинская область примет участие в акции «Великое кино великой страны»

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Сахалинская область станет участником акции «Великое кино великой страны». 22 июня в регионе состоятся бесплатные показы.
Сахалинская область примет участие в акции «Великое кино великой страны»
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Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на региональное правительство.

К просмотру будут предложены художественный фильм «Судьба человека» Сергея Бондарчука и документальный фильм «Простые главные слова. Судьба человека», в котором прозвучат стихи поэтов, не вернувшихся с войны.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, зрителей в залах рассадят с соблюдением социальной дистанции.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области запустили онлайн-марафон ко Дню Победы. Он получил название «Великое Отечественное кино».

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