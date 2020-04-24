В Оренбургской области запустили онлайн-марафон «Великое Отечественное кино»

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В Оренбургской области запустили онлайн-марафон ко Дню Победы. Он получил название «Великое Отечественное кино».
В Оренбургской области запустили онлайн-марафон «Великое Отечественное кино»
  • Pixabay

Об этом сообщает RIA56.

На портале «Культура Оренбуржья» будут ежедневно выкладывать тематические фильмы. Ссылки предоставили «Мосфильм», «Ленфильм», «Госфильмофонд».

Программа включает такие картины, как «Звезда» (2002), «Сталинград» (1989), «Батальоны просят огня» (1985), «Жди меня» (1943), «Небесный тихоход» (1945), «Перед рассветом» (1989).

Ранее НТВ сообщал, что в Санкт-Петербурге запустили акцию «Звезда в окне», посвящённую 75-летию Победы.

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