В Оренбургской области запустили онлайн-марафон «Великое Отечественное кино»
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Об этом сообщает RIA56.
На портале «Культура Оренбуржья» будут ежедневно выкладывать тематические фильмы. Ссылки предоставили «Мосфильм», «Ленфильм», «Госфильмофонд».
Программа включает такие картины, как «Звезда» (2002), «Сталинград» (1989), «Батальоны просят огня» (1985), «Жди меня» (1943), «Небесный тихоход» (1945), «Перед рассветом» (1989).
Ранее НТВ сообщал, что в Санкт-Петербурге запустили акцию «Звезда в окне», посвящённую 75-летию Победы.