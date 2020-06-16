Севастопольский военно-исторический музей-заповедник возобновил работу

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник с 16 июня начал принимать посетителей.

«Ждём вас в исторических парках мемориальных комплексов «Малахов курган», «Сапун-гора». Оборонительная башня Корниловского бастиона, музей-панорама, Дом-музей севастопольского подполья, культурно-выставочный центр снова доступны наряду с открытыми музейными экспозициями мемориальных комплексов. Посетить объекты музея-заповедника можно по предварительной заявке», — приводит «Новый Севастополь» сообщение пресс-службы музея.

Отмечается, что на объектах показа требуется соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что с 12 июня «Сочи Парк» начал работать в прогулочном режиме.