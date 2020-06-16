Вильфанд оценил возможность бесснежных зим в России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, ждут ли Россию бесснежные зимы.
Вильфанд оценил возможность бесснежных зим в России
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

По его мнению, говорить о ежегодных малоснежных зимах на территории европейской России преждевременно: может быть одна снежная зима, а затем пять бесснежных.

«Но раз такой тренд наметился, то снега в умеренных широтах будет выпадать всё меньше. А вот насколько меньше, мы сможем понять лет через 20 или 30», — пояснил синоптик в беседе с «Российской газетой».

Он отметил, что главное сейчас — постараться адаптироваться к тенденциям изменения климата, чтобы они не отражались негативно на повседневной жизни.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в июне.

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