Вильфанд оценил возможность бесснежных зим в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, ждут ли Россию бесснежные зимы.

По его мнению, говорить о ежегодных малоснежных зимах на территории европейской России преждевременно: может быть одна снежная зима, а затем пять бесснежных.

«Но раз такой тренд наметился, то снега в умеренных широтах будет выпадать всё меньше. А вот насколько меньше, мы сможем понять лет через 20 или 30», — пояснил синоптик в беседе с «Российской газетой».

Он отметил, что главное сейчас — постараться адаптироваться к тенденциям изменения климата, чтобы они не отражались негативно на повседневной жизни.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в июне.