В «Москвариуме» рассказали об онлайн-экскурсии

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ пригласил совершить онлайн-путешествие по экспозиции в компании морского льва.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, видео будет доступно на официальном сайте центра и на его страницах в соцсетях 15 июня.

«Москвариум» на ВДНХ откроет свои двери для посетителей 16 июня, а до этого мы предлагаем всем заочно познакомиться со звездой наших водных шоу — морским львом по имени Рокки», — отметили в пресс-службе центра.

Морской лев весом более 300 кг живет в «Москвариуме» с 2015 года, недавно ему исполнилось десять лет.

Уже с 16 июня для горожан открывается экспозиция «Аквариум». Принимать гостей она будет с 10:00 до 22:00 без выходных.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в Московском зоопарке появились на свет детёныши гривистых волков, занесённых в Международную Красную книгу.