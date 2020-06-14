Вильфанд предупредил москвичей об опасности второй волны тепла

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погодных тенденциях в столичном регионе в течение следующей недели.

«На следующей неделе ожидается жаркая погода. Понедельник начнётся с повышенной температуры, днём будет +23…+26 °C — эта температура выше нормы примерно на 3 °C, и для середины июня это высокая температура. Начиная со вторника температурный фон днём — +28…+30 °C, ночи будут тёплыми — +17…+20 °C, что тоже является характеристикой очень тёплой летней погоды», — рассказал Вильфанд.

Синоптик заметил, что эти температурные показатели свидетельствуют о приближении второй волны тепла.

«Такой температурный фон больше характерен не для июня, а для июля, и не в Москве, а в Воронеже, на юге Центрального Чернозёмья. Температура будет выше многолетних значений… примерно на 5—6 °C. Я хочу предупредить о том, что это так называемая вторая волна тепла и она воздействует не очень позитивно на людей пожилого возраста», — объяснил специалист.

Он также добавил, что погоду будет определять приближение дня летнего солнцестояния, когда солнечные лучи становятся наиболее насыщенными.

«Давление будет несколько выше нормы, погода малооблачной, и при такой малооблачной погоде будут жаркие лучи солнца… Значительных усилений ветра не прогнозируются, начиная со вторника ветер будет слабым, неопределённого направления», — пояснил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что 14 июня дневная температура в Москве составит +20…+22 °C.