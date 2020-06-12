В Москве началось прощание с сатириком Трушкиным

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В храме Всемилостивого Спаса в районе Митино проходит прощание с писателем-сатириком Анатолием Трушкиным.
В Москве началось прощание с сатириком Трушкиным
  • © Natalya Loginova/Global Look Press

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что закрытый гроб с телом Трушкина установлен в храме, рядом расположено множество цветов. На церемонии прощания присутствуют друзья, коллеги сатирика, а также различные деятели культуры. 

Сатирик Анатолий Трушкин, заболевший коронавирусной инфекцией, умер 10 июня на 79-м году жизни.

Актёр, юморист Владимир Винокур в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о смерти Трушкина.

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