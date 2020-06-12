В Москве началось прощание с сатириком Трушкиным
- © Natalya Loginova/Global Look Press
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что закрытый гроб с телом Трушкина установлен в храме, рядом расположено множество цветов. На церемонии прощания присутствуют друзья, коллеги сатирика, а также различные деятели культуры.
Сатирик Анатолий Трушкин, заболевший коронавирусной инфекцией, умер 10 июня на 79-м году жизни.
Актёр, юморист Владимир Винокур в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о смерти Трушкина.