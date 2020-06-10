Умер болевший коронавирусом сатирик Анатолий Трушкин

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Сатирик Анатолий Трушкин, заболевший коронавирусной инфекцией, умер на 79 году жизни. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на друга писателя — юмориста, заслуженного артиста России Николая Лукинского.
Умер болевший коронавирусом сатирик Анатолий Трушкин
  • РИА Новости

«Действительно, подтвердилось, что он умер. У него подтвердили коронавирус. В начале мая его положили в больницу, он лежал там целый месяц», — сказал он.

По его словам, Трушкин шёл на поправку.

«Как рассказала внучка, пять дней назад с ним разговаривала, он ходил на процедуры, всё нормально, собирался на гастроли ехать в июле уже. Вроде он шёл на поправку», — добавил он.

О смерти Трушкина также пишет kp.ru, ссылаясь на свой источник. По его данным, сатирик умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы. 

В середине апреля умер режиссёр, академик Александр Радов, госпитализированный с пневмонией, вызванной коронавирусом.

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