Молодёжный форум «Таврида» откроется 10 июля в Крыму

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» откроется 10 июля в Крыму.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Обязательными будут тестирование на коронавирусную инфекцию, ежедневный контроль температуры тела, соблюдение принципов социального дистанцирования, оборудование мест общего пользования антисептиками, индивидуальное расселение участников и раздача средств индивидуальной защиты», — заявили в пресс-службе организаторов.

Список мер будут согласовывать и расширять согласно требованиям всех контролирующих органов.

Ключевая тема образовательной программы — изменения в креативных индустриях из-за пандемии COVID-19.

Ранее НСН сообщала о молодёжном форуме «Нефтяная столица» в Нижневартовске.