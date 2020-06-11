Молодёжный форум «Таврида» откроется 10 июля в Крыму

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Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» откроется 10 июля в Крыму.
Молодёжный форум «Таврида» откроется 10 июля в Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Обязательными будут тестирование на коронавирусную инфекцию, ежедневный контроль температуры тела, соблюдение принципов социального дистанцирования, оборудование мест общего пользования антисептиками, индивидуальное расселение участников и раздача средств индивидуальной защиты», — заявили в пресс-службе организаторов.

Список мер будут согласовывать и расширять согласно требованиям всех контролирующих органов.

Ключевая тема образовательной программы — изменения в креативных индустриях из-за пандемии COVID-19.

Ранее НСН сообщала о молодёжном форуме «Нефтяная столица» в Нижневартовске.

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