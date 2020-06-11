Эксперт напомнил об опасности клещей
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Об этом сообщает НТВ со ссылкой на сайт Минздрава России.
«Май и июнь — пик сезона клещей. Поэтому сейчас при выезде в лес или на природу необходимо учитывать эту опасность. Клещи могут быть переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза и ряда других бактериальных заболеваний», — сказал Лукашёв.
Эксперт советует использовать на природе специальные репелленты. Также следует посещать лес в правильной одежде: обувь должна быть высокой, брюки — полностью прилегающими к ногам. После прогулки необходимо внимательно осмотреть себя.
В случае укуса желательно снять насекомое как можно быстрее.
Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Елена Кардонова в беседе с ФАН назвала регионы с самой неблагополучной ситуацией с клещами.