Эксперт напомнил об опасности клещей

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Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашёв напомнил об опасности клещей.
Эксперт напомнил об опасности клещей
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Об этом сообщает НТВ со ссылкой на сайт Минздрава России.

«Май и июнь — пик сезона клещей. Поэтому сейчас при выезде в лес или на природу необходимо учитывать эту опасность. Клещи могут быть переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза и ряда других бактериальных заболеваний», — сказал Лукашёв.

Эксперт советует использовать на природе специальные репелленты. Также следует посещать лес в правильной одежде: обувь должна быть высокой, брюки — полностью прилегающими к ногам. После прогулки необходимо внимательно осмотреть себя.

В случае укуса желательно снять насекомое как можно быстрее.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Елена Кардонова в беседе с ФАН назвала регионы с самой неблагополучной ситуацией с клещами.

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