Большинство мероприятий в честь Дня города в Перми пройдут онлайн

Большая часть мероприятий в честь Дня города в Перми 12 июня пройдут онлайн.

Об этом сообщает URA.RU.

Запланированы концерты, спектакли, представления и выставки.

Например, театр «У Моста» покажет новую серию из цикла онлайн-репетиций в период самоизоляции. Пермский театр оперы и балета представит ретроспективу Дягилевского фестиваля.

Несколько мероприятий пройдёт в офлайн-формате. Так, в течение дня по улицам будет ездить мобильная бригада, которая исполнит гимн России.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске перенесли концерты в честь Дня города.