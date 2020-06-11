Спасатели предупредили об усилении ветра до 20—25 м/с в Крыму
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Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По информации регионального гидрометцентра, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта 12 и 13 июня местами в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистый ветер скоростью 20—25 м/с.
Спасатели напомнили, что в таких условиях повышается вероятность возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций, обрыв линий и обрушение рекламных конструкций.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в июне.