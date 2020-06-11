Спасатели предупредили об усилении ветра до 20—25 м/с в Крыму

В ГУ МЧС по Республике Крым предупредили об ухудшении погоды в Крыму в ближайшие двое суток.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации регионального гидрометцентра, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта 12 и 13 июня местами в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистый ветер скоростью 20—25 м/с.

Спасатели напомнили, что в таких условиях повышается вероятность возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций, обрыв линий и обрушение рекламных конструкций.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в июне.