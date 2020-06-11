Сериал «257 причин, чтобы жить» получит продолжение

Видеосервис START объявил о планах съёмок второго сезона комедийно-драматического сериала «257 причин, чтобы жить».

«Полина Максимова, Егор Корешков, Максим Лагашкин и Юлия Топольницкая уже читают сценарий второго сезона: у яркой и жизнерадостной Жени есть ещё как минимум 244 желания, а это значит, что ни режиссёр, ни актёры, ни продюсеры останавливаться не собираются», — рассказали в пресс-службе видеосервиса.

Отмечается, что съёмки второго сезона пройдут уже этим летом.

По словам генерального продюсера проекта Виталия Шляппо, о том, что продолжение необходимо, стало ясно, когда не прошло и половины сезона.

«Зрителям уже успели полюбиться все герои сериала, и в продолжении мы узнаем больше об их жизни. Главной героиней сериала по-прежнему остаётся наша Женя. Со свойственной ей жизнерадостностью она продолжит идти вперёд, и в её жизни появятся новые герои, значит, нас ждёт встреча с новыми персонажами, а стало быть, и новыми актёрами», — подчеркнул сценарист сериала Алексей Ляпичев.

Ранее актриса Полина Максимова рассказала RT о запомнившихся ей моментах со съёмок сериала «257 причин, чтобы жить».