Полина Максимова рассказала о съёмках сериала «257 причин, чтобы жить»

Актриса Полина Максимова рассказала RT о запомнившихся ей моментах со съёмок российского комедийно-драматического сериала «257 причин, чтобы жить».

Максимова отметила, что для роли Жени Коротковой она действительно побрилась налысо. Причём волосы сбривала перед камерой, а не перед зеркалом.

«Девчонки-гримёры мне подсказывали, где ещё убрать и подровнять, потому что я сама смогла ровно сбрить только макушку и была похожа на Акакия Акакиевича. На видео же вы видите уже финальный вариант», — подчеркнула актриса.

По её словам, она убедила себя, что может сбрить волосы без лишних сомнений, но когда наступил нужный момент — засомневалась.

«Думала даже отказаться, может, шапочку какую-нибудь носить на съёмках. Но, если честно, я такая лентяйка, и мне просто не хотелось по пять часов сидеть на гриме. Я состригла всё ненужное и обрела нужное! Вот вам мой лайфхак», — призналась Максимова.

Она также рассказала, что многие трюки выполняла сама. К примеру — сама появилась в сцене, где её героиня висит на мосту вниз головой.

«Егору (актёру Егору Корешкову. — RT) я сказала, что вместо меня будет дублёрша (кстати, дублёрша даже была готова). Но я решила всё сделать сама. В этой сцене я, свешенная с моста, должна была говорить монолог. Но с какими же эмоциями я должна была его произносить, если я ничего не испытала? Поэтому прыгнуть мне пришлось дважды. В первый раз операторы потеряли фокус», — заявила актриса.

Телевизионная премьера сериала «257 причин, чтобы жить» состоится 8 июня на телеканале ТНТ.

Подробнее о проекте — в материале RT.