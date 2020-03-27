Одна против всех: в сети начался показ драмеди о жизни после рака

Видеосервис START презентовал первые эпизоды российского комедийно-драматического сериала «257 причин, чтобы жить». В новой ленте режиссёра Максима Свешникова, также работавшего над «Отелем Элеон» и «Филатовым», рассказывается о победившей рак девушке. Героиня Полины Максимовой вышла в ремиссию и готова вернуться к привычной жизни, но оказывается, что окружающие её давно мысленно похоронили. Помимо Максимовой, роли в сериале исполнили Егор Корешков, Максим Лагашкин, Маруся Фомина, Юлия Топольницкая, Анастасия Попова и другие.

Видеосервис START начал показ своей главной премьеры весны — жизнеутверждающего российского комедийно-драматического сериала «257 причин, чтобы жить». Ранее проект режиссёра Максима Свешникова был заявлен к участию в основном конкурсе международного фестиваля сериалов Canneseries, но из-за коронавируса смотр был перенесён на октябрь. Впрочем, осенью проект всё равно отправится в Канны и будет соревноваться с другими сериалами со всего мира.

По сюжету, главная героиня Женя в исполнении Полины Максимовой («Деффчонки», «Без меня», «Семь ужинов») после долгих лет борьбы побеждает онкологию. Женя собирается вернуться к привычной жизни, но понимает, что за время её отсутствия многое изменилось: окружающие давно мысленно похоронили девушку и обзавелись новыми интересами. Оказывается, ей жестоко врали самые близкие люди!

Молодой человек, с которым Женя договорилась пожениться после выздоровления (Сергей Годин), бросает её по дороге из больницы, поскольку героиня якобы не заботится о нём и «с этим своим раком зациклилась только на себе».

«Я просто немножко занята была этой, как это... а, борьбой за жизнь», — язвит девушка. Но жених уже принял решение и менять его не собирается: оказывается, у него «серьёзные отношения» с лечащим врачом Жени (Анна Невская).

По словам Година, на съёмочной площадке он пытался оправдать действия своего персонажа. Режиссёр, однако, подобные попытки пресекал: он-то этим героем хотел показать эгоистов, которые даже не пытаются почувствовать боль других людей. И, судя по первым сериям, в результате у кинематографистов получился именно такой, однозначно отрицательный персонаж.

© Видеосервис START

В остальных сферах жизни дела у Жени обстоят не лучше. Подруги не хотят находиться рядом с девушкой из-за опасений подцепить онкологию (они, наверное, знают, что воздушно-капельным путём она не передаётся, но одна из подруг ждёт ребёнка — мало ли что). Сестра от лица Жени ведёт аккаунт в Instagram, с помощью которого собирает деньги себе на жизнь. Героиню, кажется, всё-таки готовы оставить на работе — правда, при условии постоянного ношения парика. Впрочем, там в первые же дни Женя подвергается харассменту и уже сама решает уйти.

Несмотря на все перипетии, страх возвращения болезни и навязчивые советы предприимчивой сестры выбивать деньги из всех подряд и вернуть бывшего («Тебе 30 — либо Митя, либо кошки»), Женя не унывает. Ещё во время борьбы с заболеванием она завела блокнот, в который записала 256 причин, чтобы жить. Героиня добавляет ещё одну — найти любовь, и принимает решение впредь действовать, руководствуясь списком.

Сериал начинается с момента осознания ремиссии, которая дарит человеку надежду на продолжение старой жизни или, как в случае героини Максимовой, на начало новой. Создатели надеются, что эта рассказанная в позитивном ключе история даст надежду и силы тем, кого коснулась такая болезнь.

Продюсер сериала Алексей Ляпичев отметил, что сериалы про рак уже существуют, но отнюдь не позитивные. Отсюда и возникла идея создать именно жизнеутверждающий, не лишённый юмора проект на эту тему. Тем не менее, окунаясь в неё, создатели изначально осознавали всю ответственность перед зрителями, которым довелось пережить подобное, и потому постарались подойти к вопросу максимально деликатно.

Таким образом, в заявленном как драмеди проекте смешного осталось не так много. Тот, кто ожидает увидеть традиционный ситком, будет разочарован. Юмора как такового в сериале нет, что вполне оправданно: шутить не над чем. Но улыбку вызывает ирония, высмеивание людей, неспособных сопереживать и понять чужую боль (сперва под это определение попадают практически все персонажи).

На главную героиню с её энергией, эмоциями и прямотой смотреть без улыбки тоже невозможно. Максимова, прекрасно сочетающая в себе одновременно и комедию, и драму, заражает жизнелюбием одним только появлением в кадре.

Актриса рассказала, что тоже осознавала колоссальную ответственность перед зрителями, поскольку говорить о таких вещах с юмором — смелое и рискованное решение. По словам Максимовой, она любит смелых людей, а также понимает необходимость затрагивать подобные темы: онкология в наши дни касается слишком многих.

Полина Максимова обратила внимание на необходимость поднимать и дух людей, не страдающих от тяжёлых болезней.

«Когда вышел первый трейлер и я выложила его в социальные сети, мне подростки от 16 до 20 лет писали такие страшные вещи: я и одной причины найти не могу, чтобы жить, а тут — 257. И особенно сейчас, в наше нелёгкое время, при эпидемии коронавируса, сериал особенно актуален... Женя, моя героиня, — она такой человек-маяк, светлячок, который освещает путь и меняет людей», — объяснила актриса.

Помимо жизнеутверждающей, есть у сериала и просветительская функция. В персонажах Юлии Топольницкой и Анастасии Поповой представлен собирательный портрет людей, которые вообще практически ничего не знают про рак. С их помощью создатели доносят до зрителей базовую информацию о болезни.