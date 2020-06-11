Спасатели предупредили о шквалистом усилении ветра до 24 м/с

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В Татарстане объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Спасатели предупредили о шквалистом усилении ветра до 24 м/с
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С 08:00 до 20:00 в пятницу, 12 июня, прогнозируются грозы, ветер с порывами до 15—20 м/с, местами шквалистые усиления до 24 м/с.

Также ожидаются сильные дожди и локально град.

Об ухудшении погоды рассказали и в Челябинской области, передаёт URA.RU со ссылкой на данные регионального ЦГМС.

В ночь на пятницу начнутся кратковременные дожди. Днём температура составит до +24 °С (в южных районах — до +33 °С). Осадки будут перемежаться грозами. В субботу похолодает до +18 °С.

Ранее в ГУ МЧС по Приморскому краю предупредили жителей региона о ливнях и шквалистом ветре 11 и 12 июня.

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