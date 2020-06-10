Спасатели предупредили о ливнях и ветре в Приморье

В ГУ МЧС по Приморскому краю предупредили жителей региона о ливнях и шквалистом ветре 11 и 12 июня.

«В связи с влиянием активных фронтальных разделов в период с 11 по 12 июня ожидаются ливневые дожди, местами сильные, с количеством осадков до 45 мм, возможны гроза, шквалистый ветер до 23 м/с», — приводит газета «Известия» сообщение на сайте ведомства.

Согласно прогнозам, 11 июня дожди пройдут в центральных и северных районах края, а 12 июня ночью и в первой половине дня ветер с порывами до 23 м/с ожидается в Дальнегорском городском округе и Тернейском муниципальном районе.

По данным регионального МЧС, в связи с погодными условиями возможны аварии на ЛЭП и нарушения в работе системы ЖКХ, увеличение числа ДТП, подъём уровня воды на малых реках края с подтоплением сельхозугодий и хозяйственных построек в низинах.

Спасатели рекомендовали не выезжать за пределы населённых пунктов, а также исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические маршруты.

Ранее, как сообщала газета «Реальное время», спасатели предупредили об ухудшении погоды в Татарстане 10 июня.