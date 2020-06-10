В Краснодарском крае рассказали о работе по сохранению краснокнижных рыб

В Краснодарском крае рассказали о работе по сохранению и восстановлению генофонда рыб, занесённых в региональную Красную книгу.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

По поручению председателя заксобрания Юрия Бурлачко в работе совместно с краевым Минприроды участвует профильный комитет регионального парламента.

В частности, ниже плотины Краснодарского гидроузла в реку Кубань выпущено 2,3 тыс. крупных особей севрюги, белуги и русского осетра.

Центр сохранения генофонда осетровых рыб ГКУ КК «Кубаньбиоресурсы» ежегодно выпускает в природные водоёмы Азово-Кубанского района особей всех пяти видов осетровых рыб, занесённых в краевую Красную книгу.

В 2019 году орнитолог из Псковской области Марина Сиденко в беседе с ФАН рассказала о работе единственного в России приюта для аистов.