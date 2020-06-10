Инфекционист назвала регионы с самой неблагополучной ситуацией с клещами

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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Елена Кардонова назвала регионы с самой неблагополучной ситуацией с клещами.
Инфекционист назвала регионы с самой неблагополучной ситуацией с клещами
  • РИА Новости

«Самые неблагополучные регионы с точки зрения заболеваемости — это Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальневосточные регионы. Из прилегающих к Московской области — Тверская и Ярославская», — заявила она в беседе с ФАН.

По словам Кардоновой, предупреждение развития заболеваний после укуса клеща во многом зависит от предусмотрительности человека.

Как отметила врач, если своевременно позаботиться о профилактической прививке и об элементарной защите, то можно существенно снизить риск укусов и избежать самых неприятных последствий.

Ранее, как сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о ситуации с клещами с начала сезона.

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