Инфекционист назвала регионы с самой неблагополучной ситуацией с клещами

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Елена Кардонова назвала регионы с самой неблагополучной ситуацией с клещами.

«Самые неблагополучные регионы с точки зрения заболеваемости — это Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальневосточные регионы. Из прилегающих к Московской области — Тверская и Ярославская», — заявила она в беседе с ФАН.

По словам Кардоновой, предупреждение развития заболеваний после укуса клеща во многом зависит от предусмотрительности человека.

Как отметила врач, если своевременно позаботиться о профилактической прививке и об элементарной защите, то можно существенно снизить риск укусов и избежать самых неприятных последствий.

Ранее, как сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о ситуации с клещами с начала сезона.