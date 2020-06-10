Владимир Моисеенко назвал Трушкина великолепным драматургом

Артист эстрады, юморист Владимир Моисеенко в беседе с RT назвал сатирика Анатолия Трушкина потрясающим человеком и великолепным драматургом, с которым было интересно сотрудничать.

«У нас были очень близкие дружеские отношения, и для нас это огромная потеря. Он много номеров нам написал. И планы у нас были большие… Это огромная потеря. Человек с колоссальным чувством юмора, добрейший, интеллигентнейший. Один из самых интеллектуальных авторов, который писал настоящую драматургию, которую всегда было очень интересно играть. Я передаю соболезнования всем родным, близким и коллегам. Это большая потеря для нашего жанра», — сказал Моисеенко.

Трушкин, заболевший коронавирусной инфекцией, умер на 79-м году жизни.