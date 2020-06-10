Сын Никаса Сафронова прокомментировал смерть Анатолия Трушкина

Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин прокомментировал сообщение о смерти писателя-сатирика Анатолия Трушкина.

В беседе с телеканалом «Звезда» Лука сказал, что узнал о смерти писателя от его жены, и добавил, что это стало для него огромной трагедией.

Затравкин назвал Трушкина «целым пластом» российской сатиры, столпом культуры.

«Я говорил с ним. Он говорил, что ему тяжело дышать, он задыхается. Его отвезли в больницу. Потом у него поднялась температура. Помощь ему оказали сразу, но, к сожалению, было уже поздно. Врачи боролись за него до последнего», — пояснил Лука.

В беседе с изданием kp.ru он напомнил, что Анатолий Трушкин и Никас Сафронов были лучшими друзьями и вместе объездили весь мир.

Сын художника уверен, что врачи сделали всё возможное, но Анатолий Алексеевич поступил в больницу слишком поздно.

«Знаете, в этой трагедии ведь есть чудовищное совпадение, очень сатирическое. Трушкин иногда писал для меня тексты, ему казалось, что у меня есть талант юмориста. И прямо перед самой болезнью, в конце апреля, он прислал мне текст про коронавирус, представляете? Как у Моцарта, которому заказали «Реквием», и он умер, выполняя заказ», — поделился он.

Трушкин, заболевший коронавирусной инфекцией, умер на 79-м году жизни.