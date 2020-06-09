Синоптик рассказал, как долго продлится жаркая погода
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- РИА Новости
«Уже в День независимости России, 12 июня, к нам начнёт прорываться холодный атмосферный фронт, который принесёт с собой освежающие ливни и грозы», — заявил он в беседе с kp.ru.
По его словам, температура к концу недели станет ниже. В Центральной России днём будет в среднем +18...+23 °С, ночью +7...+12 °С.
«На следующей неделе температура вернётся в климатическое русло — +10...+15 °С под утро, днём +20...+25 °С», — отметил Тишковец.
На юге страны жара будет усиливаться. Ожидается температура в пределах +35...+40 °С.
Ранее URA.RU сообщало о жаре в Челябинской области.