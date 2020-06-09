В Оренбургской области рассказали об онлайн-программе ко Дню России

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Учреждения культуры Оренбургской области подготовили онлайн-программу ко Дню России.
В Оренбургской области рассказали об онлайн-программе ко Дню России
  • Pixabay

Об этом сообщает RIA56.

Тематические мероприятия стартуют 10 июня. В частности, библиотеки проведут беседы, посвящённые живописцам и писателям, которые посвятили свои творения родине. Музеи представят онлайн-выставки.

12 июня региональный центр развития культуры покажет концерт лучших самодеятельных коллективов области «Пою тебе, Россия!».

На 13 июня запланирован театрализованный концерт.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове большинство мероприятий в честь Дня города проведут в онлайн-режиме.

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