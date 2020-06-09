Ямпольская прокомментировала ДТП с участием Ефремова

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Председатель комитета Госдумы России по культуре Елена Ямпольская прокомментировала ситуацию с ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.
Ямпольская прокомментировала ДТП с участием Ефремова
  • © Пресс-служба комитета Госдумы по культуре

Ямпольская выразила глубочайшие соболезнования семье Сергея Захарова, который скончался в результате ДТП.

Депутат отметила, что ей жаль всех, кому был дорог Захаров. А также («хотя, разумеется, иначе — гневно, яростно») ей жаль Ефремова.

«Самая страшная участь на земле — стать причиной гибели ни в чём не повинного человека. Не на войне, не в бою — по дури, по пьяни, по распущенности. Это ад. Ад для тебя, для твоих близких, несмываемое пятно на потомках и предках», — написала Ямпольская на своей странице в Facebook.

По её словам, из этого безвыходного положения есть выход: покаяться и самому настаивать на максимально возможном наказании.

Глава комитета также обратилась к коллегам и друзьям Ефремова с просьбой воздержаться от «корпоративной солидарности» и не пытаться защитить актёра от правосудия.

«Так не спасают — так губят уже окончательно и бесповоротно. Деятель национальной культуры — это тот, кто выше всего ставит правду и справедливость, а не профессиональную принадлежность. Лучшее и единственное, что вы можете сделать сейчас для Ефремова, — помочь семье погибшего», — заключила Ямпольская.

Ранее стало известно, что Ефремов признал свою вину после ДТП.

Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Экспертиза показала, что в момент ДТП актёр находился в состоянии опьянения.

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