Синоптик рассказал о погоде в Петербурге

Главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе.

«То, что говорят про жаркое лето, — скорее всего, это не для нашего региона. У нас лето будет по погоде ближе к нормальному. Какую-то затяжную жару прогнозировать сейчас сложно», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, зима была очень тёплой, и лето после такой зимы чуть-чуть прохладнее.

Как пояснил Колесов, практически не случается так, чтобы в один год были и тёплая зима, и жаркое лето.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили об аномальной жаре в Курганской области.