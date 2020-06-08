Новгородская область примет участие в акции «Добро в России»

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Новгородская область примет участие во всероссийской акции «Добро в России».
Новгородская область примет участие в акции «Добро в России»
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Организатор — Федеральное агентство по делам молодёжи. Цель акции в том, чтобы подарить хорошее настроение знакомым и соседям. Нужно опустить в почтовый ящик получателя открытку или символический подарок и поздравление с Днём России.

Снимки полученных подарков можно опубликовать в интернете с хештегами #Добрыесоседи, #ДобровРоссии, #Спасибо, #МыВместе.

Ранее телеканал «360» сообщал об акции «Поздравим ветеранов вместе!».

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