Синоптики предупредили о жаре на юге России до +42 °C

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На юге европейской территории России 8—13 июня температура воздуха может подниматься до +42 °C. Об этом сообщили в Росгидромете.
Синоптики предупредили о жаре на юге России до +42 °C
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

В Волгоградской области максимальная температура днём достигнет +35 °С, это на 6—9 °С выше нормы. 12—13 июня воздух прогреется до +35…+40°С.

«В Астраханской области — +35…+42 °С, что на 7—9 градусов выше нормы. В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях ожидается +30…+35 °С, в отдельные дни на Ставрополье — до +39 °С, что также на 6—9 градусов выше нормы», — уточнили там.

Ранее, как сообщало URA.RU, синоптики предупредили об аномальной жаре в Курганской области, где 10 и 11 июня температура воздуха днём составит до +35 ˚С, а также ожидается южный ветер скоростью до 8 м/с.

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