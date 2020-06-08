Эксперт оценил связь между изменением климата и поведением китов

Член научного комитета Международной китобойной комиссии Джастин Кук оценил связь между изменением климата и поведением китов.

В беседе с РИА Новости он рассказал, что в целом по серым китам ситуация изменилась в регионе Западного побережья США, то есть в восточной и в северной части Тихого океана, а также в Арктике.

«В этом регионе ледовый покров в последние годы стал заметно меньше. Таким образом, открываются новые акватории для китов», — пояснил эксперт.

По его словам, уменьшение ледяного покрова оказало драматическое влияние на отдельные виды морских млекопитающих.

«Но пока мы не видим отрицательных последствий для самих серых китов. За время уменьшения ледового покрова численность популяции увеличивается и рождаемость остаётся очень высокой», — подчеркнул он.

Как добавил Кук, наблюдаются и случаи массовой смертности, но они могут быть вызваны ограниченностью кормовой базы и не связаны с изменением климата.

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