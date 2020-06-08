Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Крыму

Спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Крыму в ближайшие четыре дня.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Количество природных пожаров в 2020 году выросло в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, а возгораний сухой травы и мусора уже на 38% больше. Особый противопожарный режим действует в республике с 10 апреля.

Запрещено посещать леса и заезжать в лесной массив на автомобилях, разводить костры и жечь мусор, сухостой и другие отходы на территории своих частных домов или на территории садоводческих товариществ.

Для нарушителей предусмотрены штрафы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в июне.