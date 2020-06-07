В Сибири зафиксировано рекордное превышение температурной нормы
«В регионе Западной Сибири в районе Обской губы превышение составляло 9 градусов. Конечно, это уникальная ситуация и очень редкое событие», — цитирует РИА Новости Вильфанда.
Отмечается, что территория, на которой аномалия составила +6°C была более обширной.
По словам синоптика, май с метеорологической точки зрения является летним месяцем.
Ранее стало известно, что рекорд 51-летней давности по осадкам был побит в четверг, 4 июня, в Москве.