Попова: театральный сезон может начаться со зрителями в залах

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ведомстве очень надеются, что новый театральный сезон в России может начаться уже со зрителями в залах.
Попова: театральный сезон может начаться со зрителями в залах
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом она сказала в ходе встречи российского лидера Владимира Путина с деятелями культуры.

Попова выразила уверенность, что в ближайшее время будут закончены все консультации и будут изданы методические рекомендации по работе театров.

«Потому что мы очень надеемся, что новый театральный сезон мы можем начать со зрителями в театре», — приводит её слова ТАСС.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что работу театров и концертных залов планируется возобновить осенью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить