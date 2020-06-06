Попова: театральный сезон может начаться со зрителями в залах
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- РИА Новости
Об этом она сказала в ходе встречи российского лидера Владимира Путина с деятелями культуры.
Попова выразила уверенность, что в ближайшее время будут закончены все консультации и будут изданы методические рекомендации по работе театров.
«Потому что мы очень надеемся, что новый театральный сезон мы можем начать со зрителями в театре», — приводит её слова ТАСС.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что работу театров и концертных залов планируется возобновить осенью.