Попова: театральный сезон может начаться со зрителями в залах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ведомстве очень надеются, что новый театральный сезон в России может начаться уже со зрителями в залах.

Об этом она сказала в ходе встречи российского лидера Владимира Путина с деятелями культуры.

Попова выразила уверенность, что в ближайшее время будут закончены все консультации и будут изданы методические рекомендации по работе театров.

«Потому что мы очень надеемся, что новый театральный сезон мы можем начать со зрителями в театре», — приводит её слова ТАСС.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что работу театров и концертных залов планируется возобновить осенью.