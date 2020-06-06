«Яндекс» составил рейтинг новых слов за последние 10 лет

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Аналитики компании «Яндекс» ко Дню русского языка составили рейтинг новых слов за последние 10 лет, основываясь на данных поисковых запросов.
«Яндекс» составил рейтинг новых слов за последние 10 лет
  • Reuters

Как сообщает Интерфакс, в перечень попали самые популярные новые слова, о значении которых в данный год спрашивали как минимум в 10 раз чаще, чем в предыдущий.

Уточняется, что в этом году в тройку таких слов попали «ауф», «локдаун» и «падра». Первые три места рейтинга в прошлом году заняли «вислово», «фудпорн» и «бумер».

В 2018 году соответствующий список возглавили «сквиши», «хайли лайкли» и «чуитс».

Отмечается, что из других годов в список «Яндекса» попали ещё такие слова, как «селфи» и «эщкере».

Ранее американский словарь Merriam-Webster назвал «они» словом 2019 года. В свою очередь, Кембриджский словарь назвал словом прошедшего года «upcycling».

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