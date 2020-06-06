«Яндекс» составил рейтинг новых слов за последние 10 лет

Аналитики компании «Яндекс» ко Дню русского языка составили рейтинг новых слов за последние 10 лет, основываясь на данных поисковых запросов.

Как сообщает Интерфакс, в перечень попали самые популярные новые слова, о значении которых в данный год спрашивали как минимум в 10 раз чаще, чем в предыдущий.

Уточняется, что в этом году в тройку таких слов попали «ауф», «локдаун» и «падра». Первые три места рейтинга в прошлом году заняли «вислово», «фудпорн» и «бумер».

В 2018 году соответствующий список возглавили «сквиши», «хайли лайкли» и «чуитс».

Отмечается, что из других годов в список «Яндекса» попали ещё такие слова, как «селфи» и «эщкере».

Ранее американский словарь Merriam-Webster назвал «они» словом 2019 года. В свою очередь, Кембриджский словарь назвал словом прошедшего года «upcycling».