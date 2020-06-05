Синоптики предупредили о жаре до +30 ˚С в Челябинской области

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Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в ближайшие дни.
Синоптики предупредили о жаре до +30 ˚С в Челябинской области
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В выходные в большинстве районов температура поднимется до +29 ˚С, а к началу следующей недели — до +30 ˚С.

В горах в ночь на 6 июня ожидается до -1 ˚С.

По данным синоптиков, 6—8 июня в крайних южных районах местами возможна чрезвычайная пожароопасность, а на остальной территории — преобладание высокой пожарной опасности.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в июне.

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