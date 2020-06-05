Инна Чурикова выразила соболезнования в связи со смертью Михаила Кокшенова

Актриса Инна Чурикова выразила соболезнования в связи со смертью своего коллеги Михаила Кокшенова.

«Когда люди уходят, это так трагично и печально. Я очень сочувствую всем его родным, детям», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

По словам Чуриковой, такие люди — добрые, солнечные, очень выразительные — необходимы другим.

«Они держат какой-то тот оптимизм, который нам нужен. В этом человеке он действительно был. Я бесконечно опечалена», — добавила она.

Со своей стороны, актёр и театральный педагог Валерий Гаркалин в беседе с сайтом «Москва 24» назвал Кокшенова бесконечно творческим человеком.

«Он не довольствовался одними заслугами в кинокарьере — также занимался кинорежиссурой, очень интенсивно и широко, в таком сложном жанре, как народная кинокомедия», — сказал Гаркалин.

Он назвал Кокшенова прекрасным артистом и замечательным кинорежиссёром.

Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет.