Александр Ширвиндт прокомментировал сообщения о смерти Михаила Кокшенова

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт прокомментировал сообщения о смерти актёра Михаила Кокшенова.

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что его коллега принадлежал к тому поколению советских артистов, которое было богато индивидуальностями.

«Мишка, конечно, тоже был индивидуальностью. Яркой, интересной, разнообразной. Я его ещё помню по театру «Эрмитаж», где он тоже играл мощно и красиво», — сказал Ширвиндт.

Со своей стороны, народный артист России Юрий Чернов в беседе с ФАН назвал Кокшенова хорошим, ярким актёром.

«Он и как режиссёр тоже себя проявил, а ещё писал сценарии. В 1990-е годы снял очень много картин. У него играли такие мастера, как Лёша Булдаков, Наташа Хорохорина, Володя Носик, Саша Панкратов-Чёрный, Валера Гаркалин», — отметил Чернов.

Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет.