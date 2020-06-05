ВДНХ проведёт онлайн-мероприятия в честь Дня русского языка

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ВДНХ проведёт онлайн-мероприятия, посвящённые Дню русского языка, 6 июня.
ВДНХ проведёт онлайн-мероприятия в честь Дня русского языка
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Программу подготовили центр славянской письменности «Слово», «Москвариум» и выставка «Робостанция».

«Горожан и жителей других регионов ждут интерактивный мастер-класс по каллиграфии и, конечно, чтения произведений Пушкина», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Специалисты расскажут, что такое каллиграмма, и попробуют составить портрет Александра Пушкина из строк его стихотворений.

Кроме того, в режиме реального времени роботы Теспиан и Борис продекламируют отрывки из стихотворений Пушкина, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Музей Победы рассказал об онлайн-мероприятиях ко Дню России, который отмечается 12 июня.

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